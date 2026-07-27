Una trentena de mitjans aeris s'incorporen aquest dilluns a les tasques d'extinció a la Vall d'Uixó (Castelló)

VALÈNCIA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El Centre de Coordinació d'Emergències 112 ha explicat que es preveu que un total de 30 mitjans aeris s'incorporin aquest dilluns a les tasques d'extinció de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó (Castelló).
En concret, el dispositiu el conformen 17 mitjans aeris de la Generalitat Valenciana, deu mitjans aeris del Govern central, un mitjà aeri del Govern d'Aragó, un altre de la Generalitat de Catalunya i un més des de les Balears.
A més a més, el port de Sagunt (València) està tancat per facilitar els treballs dels mitjans aeris, segons ha informat l'Autoritat Portuària de València.
Per la seva banda, l'Agència Estatal de Meteorologia ha informat que les imatges del satèl·lit Fire Temperature, que detecta focus de calor, mostren aquest dilluns al matí "un senyal encara intens, si bé menys extens", de l'incendi entre la serra d'Espadà, Artana, Eslida, Onda i Tales.
Les imatges de satèl·lit mostren una gran quantitat de fum sobre el sud de Castelló i el nord de València, tot i que s'aprecia fum dispers a gran part de la Comunitat Valenciana i del Mediterrani occidental provinent del foc de la Vall d'Uixó i altres incendis d'Espanya i França.