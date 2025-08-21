Un tren de la R14 de Rodalies, parat prop de Vinaixa (Lleida) per una incidència tècnica

LLEIDA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Un tren de la línia R14 de Rodalies ha quedat parat aquest dijous sobre les 15.14 hores a uns 400 metres de l'estació de Vinaixa (Lleida) per una avaria tècnica.
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, Protecció Civil ha detallat que al tren viatjaven uns 40 passatgers, i s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
Per la seva banda, Renfe ha explicat, en un altre missatge en 'X', que estan gestionant un servei alternatiu per carretera i que excepcionalment aquest tren finalitzarà el seu recorregut a Vinaixa, amb una afectació aproximada de 85 minuts.