Un tren de FEVE xoca contra una grua a Alumbres (Múrcia) i deixa diversos ferits lleus

CARTAGENA (MÚRCIA), 22 (EUROPA PRESS)
Un tren de FEVE que cobreix la línia Cartagena-Los Nietos ha xocat aquest dijous contra una grua prop de la diputació d'Alumbres, segons han informat fonts del 112 a Europa Press.
Segons les primeres informacions, s'ha registrat "un nombre indeterminat" de ferits entre lleus i molt lleus.
El Centre de Coordinació d'Emergències ha rebut una trucada de Renfe a les 12.04 hores en què alertava de l'accident, on s'hi han desplaçat els bombers de l'Ajuntament de Cartagena, ambulàncies del 061, la Guàrdia Civil i Protecció Civil.