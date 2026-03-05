Un tren avariat en un túnel entre Garraf i Sitges (Barcelona) provoca retards a Rodalies Sud

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Un tren de Rodalies avariat dins un túnel entre les estacions de Garraf i Sitges (Barcelona) provoca aquest dijous cap a les 12.30 hores retards d'uns 30 minuts a diverses línies Regionals Sud.
Segons ha informat Protecció Civil en un comunicat a X recollit per Europa Press, es tracta d'un comboi de l'R2Sud que ha deixat de funcionar per una avaria al pantògraf.
Fonts de Renfe expliquen que un altre tren l'està remolcant fins a l'estació de Garraf per poder reprendre el servei amb normalitat.