5 treballadors ferits lleus després d'un abocament químic en una empresa de Montmeló (Barcelona)

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Cinc treballadors han resultat ferits lleus i han estat traslladats a l'Hospital de Granollers (Barcelona) després d'un abocament químic a l'empresa Lubrizol de Montmeló (Barcelona) produït aquest dimarts cap a les 10.50 hores.
Segons ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press, s'ha abocat isocianat de ciclohexil, i s'ha recollit amb sepiolita, utilitzada com a absorbent industrial.
Protecció Civil ha avisat que no hi ha hagut afectació a l'exterior i han activat la prealerta del pla especial d'emergència exterior del sector químic, el Plaseqcat.
Aquest dimarts a les 13:32 hores, els Bombers han informat a través d'X que han neutralitzat el vessament.
Han afegit que l'empresa s'ha evacuat preventivament i que el cos s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb 7 dotacions.