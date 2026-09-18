El treballador ferit al Mercat de Tarragona continua en estat greu a l'Hospital Joan XXIII

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El treballador que va resultar ferit dimarts mentre duia a terme treballs de reparació en un desguàs del Mercat Central de Tarragona continua ingressat a l'Hospital Joan XXIII en estat greu però "estable", segons expliquen fonts de Salut a Europa Press.
L'accident, en el qual va morir un altre treballador, es va produir cap a les 20 hores en un aparcament prop del Mercat, on es va generar una acumulació de monòxid de carboni.
Els Mossos d'Esquadra continuen investigant l'accident per mirar d'aclarir-ne les causes.