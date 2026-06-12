Un treballador ferit en un incendi per una fuita de gas al Port de Mataró (Barcelona)

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Un treballador ha resultat ferit aquest divendres al matí en un incendi per una fuita de gas al Port de Mataró (Barcelona), han informat els Bombers de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís s'ha rebut a les 8.30 hores, després de produir-se una fuita de gas a un local de l'avinguda del Port.
Els bombers treballen en el lloc amb 5 dotacions i, tot i que la fuita de gas ja està controlada i el foc extingit, inspeccionen amb el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) el local per valorar les possibles afectacions.
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat 4 ambulàncies i ha atès el treballador, que es troba pendent de trasllat.
Estava previst que a les 10.00 hores la Guàrdia Civil presentés el Pla d'Actuació del Servei Marítim per a l'estiu 2026, en un acte amb el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i la coronel cap de la Comandància de Barcelona, Cristina Moreno, que ha estat cancel·lat.