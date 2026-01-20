Traslladen Salvador Illa a una habitació de planta i continua "estable" i sense febre

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, continua "estable" i sense febre i l'han traslladat aquest dimarts a una habitació de planta, on continuarà amb el tractament segons la pauta prescrita per l'equip mèdic.
En un comunicat, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona informa que el president ha passat una bona nit, amb una disminució significativa del dolor, i que la seva evolució és "favorable".
Illa, que va ingressar dissabte passat, pateix una osteomielitis púbica provocada per un bacteri, l''Streptococcus dysgalactiae', que l'ha mantingut fins aquest dimarts a la unitat de cures intensives (UCI).