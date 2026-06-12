Traslladat a l'hospital Vall d'Hebron el ferit en l'incendi del Port de Mataró (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'home que ha resultat ferit aquest divendres en un incendi per una fuita de gas al Port de Mataró (Barcelona) ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Vall d'Hebron de la capital catalana, segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a X.
L'avís s'ha rebut a les 8.30 hores, després de produir-se una fuita de gas en un local de l'avinguda del Port.
Els bombers treballen en el lloc amb 5 dotacions i, tot i que la fugida de gas ja està controlada i el foc extingit, inspeccionen amb el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) el local per valorar les possibles afectacions.