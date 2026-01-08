Traslladat en estat greu al Vall d'Hebron (Barcelona) després d'un incendi d'habitatge a Lleida

LLEIDA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Un home ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) després d'un incendi en el seu habitatge del carrer Anselm Clavé de Lleida produït aquest dijous sobre les 5.48 hores.
A la seva arribada al lloc dels fets, els Bombers han trobat fum i 2 persones en una finestra, a qui s'ha rescatat per la façana, i han iniciat les tasques d'inspecció i ventilació de l'edifici, de 7 plantes, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El cos ha activat 7 dotacions i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a 4 ambulàncies.