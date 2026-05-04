Traslladat crític a l'hospital després d'un accident a la C-17 a Canovelles (Barcelona) aquest diumenge

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Un home ha estat traslladat en estat crític a l'hospital de Sant Pau després d'un accident en la C-17 a Canovelles (Barcelona) aquest diumenge sobre les 23.06 hores.
A més d'aquest ferit, un altre home ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital de Granollers (Barcelona) i un altre ha estat donat d'alta en el lloc dels fets, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El SEM ha activat a 4 ambulàncies pel succés.