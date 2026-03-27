Traslladada a l'hospital en estat crític després d'un accident vial a la C-55 a Súria

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Una dona ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Mútua de Terrassa després d'un accident vial a la C-55 a Súria (Barcelona) aquest divendres a les 7.14 hores, ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
En un altre missatge a X, els Bombers de la Generalitat han explicat que el vehicle ha sortit de la via i ha bolcat en un camp amb l'únic ocupant --la dona ferida-- atrapat a l'interior.
Els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 3 dotacions del cos.