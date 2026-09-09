Trapero presenta la dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra

Ferran López el substituirà al capdavant de la policia
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentat la dimissió aquest dimecres, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar Europa Press, i serà substituït per Ferran López.
Trapero va ser nomenat com a director general de la policia catalana l'agost del 2024 i, segons ha informat la Conselleria d'Interior en un comunicat, deixa el càrrec per voluntat pròpia, després de dos anys marcats per àmbits com la lluita contra la multireincidència i casos com el de la infiltració de mossos en assemblees de professorat.
Trapero també va ser Major dels Mossos d'Esquadra durant dues etapes: entre 2013 i 2017, i de 2020 a 2021, dirigint els Mossos durant l'1-0, pel qual va ser jutjat i absolt.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha agraït a Trapero la tasca duta a terme durant aquests dos anys al capdavant de la policia a més de la seva "vocació de servei públic".
Parlon presentarà aquest dimecres en una roda de premsa a les 10.30 hores Ferran López com a nou director general i a Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos, en substitució de Miquel Esquius, que es jubila.
LÓPEZ I CATÀ
Ferran López és comissari del cos de Mossos d'Esquadra i actualment forma part de la Prefectura, al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid.
Va ingressar als Mossos d'Esquadra l'any 1989 i va exercir com a comissari en cap dels Mossos entre 2017 i 2018.
Per la seva banda, Catà forma part del cos des del 1998 i ha desenvolupat bona part de la seva carrera en responsabilitats de comandament territorial i seguretat ciutadana.
Des de l'1 de juliol del 2023 és cap de la Regió Policial de Girona, responsabilitat que ha exercit en la categoria de comissària.