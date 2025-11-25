Trapero nega que els Mossos sabessin detalls sobre infiltracions policials d'altres cossos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha negat que la policia catalana hagi tingut detalls sobre infiltracions d'agents d'altres cossos policials de l'Estat, com la Policia Nacional, ja que no reben aquesta informació.
Ho ha dit aquest dimarts en la comissió d'investigació sobre infiltracions de policies de l'Estat en moviments socials, polítics i populars de Catalunya al Parlament, en què Trapero ha lamentat que no se li hagi preguntat per l'"objecte de la comissió", segons ell, en considerar que s'han tractat qüestions sobre actuacions dels Mossos.
"Com a director general de la Policia i la consellera d'Interior actual no tenim coneixement de si han fet realment algunes infiltracions o les han deixat de fer perquè, entre altres coses, no se'ns informa sobre això", ha afirmat.
Ha afegit que la persona que ha d'estar informat sobre aquestes infiltracions és un jutge, ja que és el que vetlla pel procediment.
D'altra banda, Trapero ha indicat que els Mossos no tenen "cap tipus" de programari espia similar a Pegasus que afecti telèfons o ordinadors, i ha subratllat que l'única cosa de la qual disposa la policia catalana és un sistema d'intel·ligència artificial per treballar sobre missatges emesos per les xarxes socials.
GRUPS
Per part dels grups parlamentaris, Jordi Riba (PSC) ha remarcat que Trapero no tenia responsabilitats polítiques ni dirigia el cos quan es van produir les infiltracions, cosa que el mateix director general ha subratllat en la seva intervenció.
En aquest sentit, Francesc Dalmases (Junts) ha demanat que, a l'hora de parlar d'infiltració i espionatge, hi hagi una "absoluta escrupulositat" i la voluntat de comparèixer en cas que hi hagi alguna conducta que se surti d'aquesta línia, mentre que Mar Besses (ERC) ha preguntat per les decisions preses en el moment d'actuar davant les infiltracions que s'han produït a Catalunya.
Per la seva banda, Andrés García (Comuns) ha parlat sobre els "límits" dels cossos policials a l'hora d'infiltrar agents, mentre que Xavier Pellicer (CUP) ha retret a Trapero que no s'hagin depurat responsabilitats després d'un presumpte cas amb presumptament un mosso implicat en espionatge digital en moviments socials catalans.