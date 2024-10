Trapero avala en una carta l'ús de gas pebre dels Mossos el dia de la fugida de Puigdemont

En justifica l'ús per impedir un "accés descontrolat" al parc de la Ciutadella

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avalat en una carta adreçada a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) l'ús de gas pebre per part dels agents de la policia catalana el 8 d'agost, dia de la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Barcelona.

En la carta, consultada per Europa Press aquest dilluns, Trapero assegura que el dispositiu policial responia a la necessitat de garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic, amb l'objectiu que el debat d'investidura del president Salvador Illa al Parlament de Catalunya se celebrés amb "total normalitat".

Aquell dia hi havia previstes diverses manifestacions "pacífiques", però finalment es van produir episodis de risc --en les seves paraules--, per la qual cosa es van desenvolupar diverses accions com tancar el parc de la Ciutadella --on hi ha el Parlament-- o establir un perímetre de seguretat a l'interior del parc.

Sobre l'ús de gas pebre, Trapero n'ha justificat la utilització perquè la línia policial, formada per agents d'ordre públic, "va rebre múltiples empentes amb la finalitat de trencar-la, per part de persones que volien accedir massivament a l'interior del parc".

LA CONTENCIÓ DELS AGENTS VA QUEDAR "COMPROMESA"

"Segons els comandaments policials, aquesta acció es va anar repetint i agreujant amb accions violentes per part d'algunes persones, fins al punt que la funció de contenció de la línia policial va quedar compromesa, i amb la finalitat d'impedir aquest accés descontrolat dels manifestants a l'interior del parc, es va decidir que el mitjà de contenció menys lesiu i indicat per evitar-ho era l'ús del gas", ha dit.

Aquest mètode té l'objectiu de controlar les masses i "reduir la capacitat de reacció efectiva de les persones sense produir efectes lesius", i ha assegurat que una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre les persones que ho van sol·licitar dins el parc.

A més, ha sostingut que hi havia efectius de la Divisió de Mediació i Diàleg que durant el 8 d'agost i dies abans van fer gestions amb totes les entitats per "garantir que el dret de reunió s'exercís amb les màximes garanties de seguretat".