Trapero atribueix l'onada d'homicidis d'aquest any a "discussions mal resoltes"

Assegura que 5 morts violentes en 5 dies "no és indicador de res"

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha atribuït els 8 homicidis a Catalunya des de principis d'any a "discussions mal resoltes".

Així ho ha dit en una entrevista a Rac 1, recollida per Europa Press, en la qual ha detallat que en 5 casos s'ha detingut els autors i en els altres s'està acabant d'investigar.

"En els 8 casos no trobem vinculacions amb el crim organitzat. En general són conflictes entre persones mal resolts. També hi ha alguna persona amb desequilibri, baralles i algun fet que podria ser un conflicte de petit tràfic de drogues o discussió en aquest sentit", ha afegit.

TAXES DE CRIMINALITAT INFERIORS A ALTRES PAÏSOS

Preguntat per les 5 morts a Catalunya en 5 dies, Trapero ha assegurat que "no és indicador de res", i ho ha defensat dient que no és la primera vegada que hi ha hagut agrupacions de crims en pocs dies.

Ha destacat que les taxes de criminalitat estan per sota de la major part de països europeus, i ha manifestat: "Fa 20 anys o 30 anys les persones parlaven del que passava al seu voltant. Ara ens fem nostre el que passa a milers de quilòmetres".

NARCOTRÀFIC I ARMES BLANQUES

Trapero ha destacat que hi ha un "problema" amb la marihuana i els grups de crim organitzat, i ha reiterat que Catalunya s'ha convertit en un dels llocs més importants de producció de marihuana.

Sobre les armes blanques, ha assegurat que el pla dels Mossos d'Esquadra ha servit per retirar-ne dels carrers el màxim possible i per canviar "la consciència social".

Respecte a la percepció d'inseguretat, el director general ha detallat que la policia ha de ser "més que mai preventiva", ja que veure agents pel carrer dona seguretat a la ciutadania.