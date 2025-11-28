Trapero aposta per endurir penes en el tràfic de marihuana

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha apostat per "obrir el meló" sobre les penes que s'imposen a delinqüents vinculats amb el cultiu i tràfic de marihuana, cada cop més relacionats amb el crim organitzat, per la qual cosa ha obert la porta a un canvi en la legislació per endurir el Codi Penal perquè tingui un efecte dissuasiu sobre aquesta activitat delictiva.
Així ho ha explicat en la inauguració de la jornada 'Marihuana i crim organitzat: reptes i estratègies de resposta', que s'ha organitzat aquest divendres a Barcelona per debatre sobre aquest tema amb taules i ponències d'experts jurídics de l'àmbit policial i del polític.
Trapero ha reconegut que aquest fenomen delinqüencial cada cop s'està expandint més i a Catalunya s'ha establert el crim organitzat perquè troba un rendiment molt elevat, afavorit, segons ell, perquè la conseqüències penals són baixes o molt baixes.
A més, ha assenyalat la "mirada ingènua" de la societat des de fa uns 15 anys, quan el negoci de la marihuana es va començar a instal·lar al territori, ja que socialment ha assimilat que no provoca un greu efecte sobre la salut, segons ell.
SEGURETAT I CORRUPCIÓ
El director general de la policia també ha afegit que l'increment d'aquesta tipologia delictiva està tenint efectes greus sobre la seguretat, ja que els grups criminals estan deixant altres activitats com els robatoris a domicilis per instal·lar-se en la marihuana perquè, segons Trapero, "és més rendible i la pena és més petita".
No obstant això, també provoca efectes en l'àmbit socioeconòmic, ja que en diversos sectors de la societat s'entén que és més rendible col·laborar amb grups criminals, bé sigui ajudant a muntar la instal·lació elèctrica per defraudar el subministrament o vigilant una nau de plantes de marihuana.
D'altra banda, Trapero ha assenyalat que l'increment del crim organitzat vinculat a la marihuana també ha produït un augment d'armes de foc al carrer, per protegir les plantacions i evitar els 'vuelcos' (assalts d'altres bandes que intenten robar la mercaderia), però també per repel·lir possibles intervencions policials.
En vista d'aquesta situació, Trapero ha afirmat que a Catalunya es continuarà perseguint aquesta activitat amb la millora de la intel·ligència policial, la cooperació entre diversos sectors, la millora de procediments i l'increment d'efectius policials: "No ens quedarem de braços plegats", ha esgrimit.
DADES DEL 2024
En la seva intervenció, Trapero ha ofert diverses dades del 2024 sobre aquest fenomen que reflecteixen que de 115 incidents violents, 80 van ser 'narcoassalts' entre grups que es robaven la droga, un 30% dels quals amb presència d'armes de foc i amb dos homicidis.
En total, els Mossos van desmantellar 444 plantacions amb prop de 500.000 plantes intervingudes (6.000 quilos de marihuana), però Trapero ha reconegut que malgrat ser una bona notícia que la tasca policial hagi funcionat, encara hi ha "moltes plantes".
A més, ha dit que dels 2.000 detinguts el 2024, un total de 300 estaven vinculats al crim organitzat, i un 10% va ingressar en presó provisional (200 persones).
PROBLEMA DE SALUT PÚBLICA
Trapero també ha indicat que la marihuana d'ara és diferent a la de fa anys, ja que les plantes s'han anat modificant per incrementar el percentatge de THC, que actualment supera el 20%.
"Provoca un dany greu en la salut pública. Hi ha un consum molt alt i no ho hem de focalitzar sobre una persona concreta, ja que acaba afectant la salut pública", ha afirmat.