Trapero aborda amb els sindicats els canvis de protocol després de la infiltració en una assemblea docent

David Zorrakino - Europa Press
Sap-Fepol demana "girar full" després de la polèmica i Uspac no veu necessari canviar protocols
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap, Miquel Esquius, i el cap de la Comissaria General d'Informació (CGI), l'intendent Carles Hernández, s'han reunit aquest divendres amb els sindicats policials Sap-Fepol i Uspac per abordar els eventuals canvis protocolaris arran de la polèmica generada per la infiltració de dos agents en una assemblea docent.
La reunió s'ha fet per analitzar la situació actual del cos després que dimecres compareguessin ell i la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en comissió al Parlament, on van anunciar l'obertura d'una informació reservada per poder esclarir com es va dur a terme aquesta infiltració.
De fet, en unes declaracions a la premsa després de la comissió, la consellera va explicar que un cop s'analitzin els fets, es valorarà si cal o no anar més enllà de la informació reservada i considerar l'eventual obertura d'expedients.
SAP-FEPOL
Fonts del sindicat Sap-Fepol han explicat a Europa Press que la seva posició després de la reunió és la de "girar full", ja que consideren que aquest assumpte ha estat absolutament polític i els Mossos han tornat a estar implicats en una polèmica sense voler-ho.
Respecte als canvis de protocol, han assenyalat que són "temes operatius", per la qual cosa no s'han posicionat exactament sobre això, tot i que obren la porta a valorar si els protocols actuals són vàlids o no.
USPAC
D'altra banda, Uspac creu que les declaracions de Trapero aquest dimecres van ser "un atac cap al cos" i han avisat que vigilaran que el procés d'informació reservada no se saldi amb responsabilitats contra qui no toca, especialment en agents de l'escala bàsica i intermèdia.
Finalment, han explicat a Europa Press que la policia necessita eines per poder actuar: "No creiem que calgui revisar res", han expressat respecte als protocols.