El transport urbà per autobús baixa un 0,5% a l'agost a Catalunya

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El nombre de viatgers en transport urbà per autobús va caure un 0,5% a l'agost a Catalunya respecte al mateix període de l'any anterior fins a registrar una xifra de 21.647.000 passatgers en comparació amb un augment del 4,5% de tot Espanya, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
L'evolució del transport urbà per autobús va ser positiva a totes les comunitats autònomes sobre les quals informa l'INE amb Madrid (+11,8%), Extremadura (+10,7%) i el País Basc (+6,9%) al capdavant, excepte a Catalunya, on va caure un 0,5%.
A fi de mantenir el secret estadístic, no es publiquen les dades de les Illes Balears, Cantàbria, Navarra i La Rioja i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla; a Barcelona, un total de 30,39 milions de viatgers van fer servir el metro (un 6,3% interanual) i 15,02 milions més (0,6% interanual), l'autobús.