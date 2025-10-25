El transport públic de Catalunya unifica un Protocol contra la violència sexual

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
La Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat i l'ATM han creat un Protocol contra "qualsevol forma de violència sexual" perquè ho apliquin tots els operadors de transport públic ferroviaris i per carretera, inclosos serveis urbans i interurbans.
La fi és detectar i eliminar la violència sexual en el transport públic i les seves proximitats; fixar pautes consensuades per a la prevenció i l'actuació, i garantir actuacions coordinades dels operadors, informa aquest dissabte el Departament de Territori en un comunicat.
També inclou formació del personal, campanyes de sensibilització ciutadana i mecanismes de detecció i denúncia adaptats a les necessitats de les víctimes.
UN PLA CONSENSUAT
Forma part del Pla Estratègic de Mobilitat i Gènere (depenent de la Generalitat) i del Pla de Mesures contra l'Assetjament Sexual en el Transport Públic (de l'ATM de l'àrea de Barcelona) i també hi han participat les administracions locals, els operadors de transport, el Departament de Feminismes i Mossos d'Esquadra.
Tots dos plans estan coordinats dins del conveni del Departament de Territori, que lidera Sílvia Paneque, i l'ATM al desembre de 2024.
GRUP DE SEGUIMENT
S'activarà un grup tècnic de seguiment coliderat per Territori i l'ATM, amb participació dels cossos de seguretat, les operadores i altres administracions titulars de serveis de transport públic, i altres agents implicats.
La redacció del protocol ha comptat amb el finançament dels fons del pacte d'estat contra la violència de gènere de l'Administració General de l'Estat.