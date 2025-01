La transmissió de la grip es manté en "marcat ascens" a Catalunya

El pic epidèmic continua en fase ascendent i supera el nivell de transmissió moderat

BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El nivell de transmissió de la grip es manté en "marcat ascens" a Catalunya amb 294 casos per cada 100.000 habitants, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recollides per Europa Press, corresponents a la setmana del 30 de desembre del 2024 al 5 de gener del 2025.

El pic epidèmic de la grip continua així en fase ascendent, després de superar el nivell de transmissió moderat, i continuarà augmentant d'intensitat; les hospitalitzacions amb mostra positiva per grip, de les quals un 69% són en més grans de 60 anys, es mantenen "estables".

La incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) se situa en els 863 afectats per cada 100.000 habitants, equivalent a 69.315 casos, i supera el nivell moderat de transmissió.

La distribució de virus mostra la grip com el més predominant amb un 33,9% de les mostres, seguit del rinovirus, 21,4%, i del virus respiratori sincitial (VRS), 12%, mentre que en la població pediàtrica la positivitat de les multimostres denoten la grip com la més circulant, amb el 26%, seguit de la grip A, amb un 25%, i el VRS, amb un 13,6%.

El nivell de transmissió del SARS-CoV-2 es manté a nivell basal amb una incidència estimada d'11 casos per cada 100.000 habitants, i el nombre d'hospitalitzacions continua estable, amb un 75% corresponent als més grans de 60 anys.

Per la seva banda, el nivell de transmissió del VRS es manté estable amb 103 casos per cada 100.000 habitants, fet que indica el final de la fase ascendent del pic epidèmic d'aquesta temporada; les hospitalitzacions, en aquest cas, registren un lleuger descens, en què un 21% dels casos tenen menys de 2 anys.

COBERTURA VACUNAL

La cobertura vacunal contra la covid-19 aquesta setmana és del 55% per als més grans de 80 anys i del 40% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.

En el cas de la grip, la cobertura vacunal és del 64% per als més grans de 80 anys i del 51% per a les persones d'entre 70 i 79 anys.

A més a més, segons la informació disponible, els virus de la grip A i B en circulació no presenten diferències antigèniques importants respecte als virus de la vacuna antigripal, i l'anàlisi de les seqüències descarta la presència de mutacions de resistència conegudes en els inhibidors de la neuraminidasa.