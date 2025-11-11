Trànsit treballa en un sistema d'avisos "a temps real" per als conductors sobre incidències a l'AP-7

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) treballa en un sistema d'avisos "a temps real" per als conductors sobre incidències relacionades amb el trànsit i fenòmens meteorològics --com inundacions-- amb l'objectiu de reduir les retencions, amb proves que inicialment es faran a l'AP-7.
Segons ha avançat 'El Periódico' i confirmen fonts de l'SCT a Europa Press, aquesta prova pilot es començarà a desenvolupar el gener del 2026 perquè estigui operativa al desembre.
Concretament, els avisos seran alertes de veu geolocalitzades que els conductors rebran a través d'una aplicació que hauran de descarregar als dispositius, i que emetran informació sense haver de manipular el mòbil, un factor que evitarà que hagin d'interactuar amb la pantalla.
Així, es minimitzarà el risc d'accident i els conductors podran evitar situacions crítiques de tànsit, indiquen les mateixes fonts.
Anteriorment, l'SCT havia provat amb operadores com Google Maps o Waze aquest tipus d'avisos per part de fonts oficials, però la iniciativa no va prosperar, per la qual cosa s'ha optat per desenvolupar una aplicació pròpia.