Trànsit reforça la senyalització d'accés al Moto GP de Montmeló (Barcelona) per evitar cues

S'habilitaran carrils especials, inversió en rotondes i canvis de sentit habitual en carreteres



La sotsdirectora general del Servei Català de Trànsit (SCT), Lourdes Puigbarra, ha explicat que, "com a novetat", reforçaran la senyalització d'accés, sortida i aparcaments del circuit de Montmeló (Barcelona) durant el Gran Premi de Moto GP que se celebrarà aquest cap de setmana per evitar retencions.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa al costat del cap de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord, l'inspector Pedro Castrejón, i el director del Circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluís Santamaria.

Amb motiu del Gran Premi, que preveu una assistència de 60.000 assistents, el SCT i els Mossos d'Esquadra estableixen un dispositiu específic de mobilitat del trànsit, ja que coincideix també amb el retorn de les vacances d'estiu, i serà un cap de setmana d'alta mobilitat.

Puigbarra ha recomanat als assistents del circuit que vagin en transport públic i que adquireixin el tiquet del pàrquing prèviament a través d'internet, a més de que s'informin dels horaris de les carreres i dels diferents accessos i aparcaments que hi ha.

MESURES ESPECIALS

A més, ha detallat que haurà mesures especials de circulació que començaran aquest dijous i duraran fins al diumenge per garantir la seguretat viària de tots els usuaris i per "mitigar possibles afectacions, reduint les retencions".

Entre les mesures, hi haurà carrils que canviaran de sentit habitual de la circulació i inversió en rotondes, a més de talls en sortides i entrades prop de Montmeló.

A la carretera C-35 prop del circuit s'habilitaran dos carrils d'entrada i un de sortida; les rotondes de Parets del Vallès (Barcelona) s'invertiran, i el dissabte i diumenge a la V503 hi haurà sentits únics de sortida cap a l'AP-7 i Granollers (Barcelona).

RETORN VACANCES D'ESTIU

Entre les 12 i les 00 hores del diumenge, Puigbarra ha detallat que tornaran a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 255.000 vehicles.

"Tenim previsió de sis vies afectades per la confluència d'assistents al circuit i per la mobilitat del cap de setmana: l'AP-7 a les sortides 13, 14 i 15; a la C-35 entre Montcada i Reixac i Granollers, i a la C-17 entre Montcada i Granollers, entre unes altres".

Per aquest motiu, s'habilitaran tres carrils addicionals --si no hi ha afectació de pluja-- en sentit contrari en el nord de l'AP-7 entre Sant Celoni i Montornès (Barcelona); a l'AP-7 sud; a la B-23 entre Vilafranca del Penedès (Barcelona) i Molins de Rei (Barcelona), i a la C-32 entre Sant Andreu de Llaveneres i Montgat (Barcelona).

"La C-32 és l'alternativa per a aquells conductors que vulguin desplaçar-se cap al nord i cap al sud i no vulguin trobar retencions. És una via alternativa que recomanem", ha afegit la sotsdirectora.

Hi haurà també inversions de rotondes a l'N-II a Tordera (Barcelona); a la C-31 nord, a Sant Feliu de Guíxols (Girona), i a la C-65 a Cassà de la Selva (Girona).

També hi haurà limitació temporal de velocitat de 100km/h a l'AP-7 entre Gelida i Martorell (Barcelona), limitació que també afecta als vehicles pesats, que hauran de circular per la dreta i sense poder avançar el diumenge.

"MÉS IMPORTANT ÉS TORNAR A CASA"

Per la seva banda, Santamaria ha assegurat que la prioritat del circuit és que els assistents tinguin extrema seguretat: "Les carreres s'han de fer al circuit, no a la carretera. És important venir a veure-les, però més important és tornar a casa sa i estalvi".

Ha recomanat també l'ús de transport públic, i ha recordat que el circuit obre les portes a les 7 hores i que, en cas de venir en transport privat, l'aparcament per a motos és gratuït.

Castrejón ha demanat "paciència, prudència i respecte de la normativa", i ha explicat que els Mossos d'Esquadra realitzaran controls d'alcohol i de drogues durant tot el cap de setmana per garantir la seguretat.