Trànsit preveu la sortida de 580.000 vehicles de l'àrea de Barcelona durant el pont de l'1 de maig

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu desplegar un dispositiu especial de cara al pont de l'1 de maig fins al diumenge 3, en què es preveu la sortida de prop de 580.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona i la tornada de 280.000, informa en un comunicat aquest dimecres.
El dispositiu arrencarà dijous a les 12 hores, quan els primers vehicles començaran a sortir de la capital catalana, i serà entre les 12 i les 00 hores de diumenge quan tornaran, per la qual cosa el SCT demana extremar la precaució, especialment en desplaçaments a la Catalunya Central en vista de la previsió de pluges intenses dijous.
Per la seva banda, l'àrea de Trànsit dels Mossos d'Esquadra desplegarà un total de 1.365 agents a vies de màxima mobilitat i secundàries per fer 1.020 controls d'alcohol i drogues, seguretat passiva, distraccions, velocitat, específics per a motocicletes i de transports.
CARRILS ADDICIONALS
Una de les mesures especials previstes és la instal·lació de carrils addicionals per a la tornada diumenge a diversos trams amb elevada intensitat de trànsit: a l'AP-7 entre Vilafranca i Molins (Barcelona), i també entre Sant Celoni i Montornès del Vallès (Barcelona) i a la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.
D'altra banda, hi haurà restriccions per als vehicles pesants, que no podran circular per l'AP-7 diumenge entre Maçanet de la Selva (Girona) i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en tots dos sentits de la marxa entre les 17 i 22 hores.
A més a més, els vehicles de transport de mercaderies amb una massa màxima autoritzada superior a 7.500 quilos hauran de circular obligatòriament pel carril dret i no podran fer avançaments.