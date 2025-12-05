Trànsit preveu una mobilitat "estressada" durant el pont amb una sortida de més de 450.000 vehicles

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Servei català de Trànsit (SCT) preveu una "mobilitat estressada" durant el pont de la Puríssima, en què es preveu la sortida de 450.000 vehicles entre les 15 hores d'aquest divendres i les 15 hores de dissabte de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Així ho ha explicat el director del SCT, Ramon Lamiel, qui ho ha qualificat d'operació "especial" en tractar-se del primer cap de setmana llarg des de l'estiu.
De fet, dijous ja es va detectar un augment de la mobilitat comercial, "pròpia d'aquest període", ha dit Lamiel, en reportar-se 45 incidents en set hores, en què s'hi van veure involucrats 30 furgonetes o vehicles de baixa càrrega.
Dijous es va registrar un augment de la mobilitat del 2,5%, però el pic s'espera entre les 12 i les 15 hores d'aquest divendres, sobretot a la N-230 cap a la Vall d'Aran, la C-28, la C-14, la C-16, la C-17 i l'N-280.
"Ens preocupa especialment la C-16 i la C-17", ha dit Lamiel, qui ha detallat que a la C-16 eliminaran els carrils d'avançament i taparan entrades per evitar l'efecte embut, mentre que a la C-17 es preveuen problemes a les sortides del nord, a causa de l'activitat a les pistes d'esquí i la celebració de les fires de Nadal a Vic (Barcelona) i Espinelves (Girona).
Així mateix, a la C-25 habilitaran mesures per redireccionar el trànsit.