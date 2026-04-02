Trànsit preveu que 560.000 cotxes surtin de Barcelona des d'aquest dijous i en tornin 590.000 dilluns

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que uns 560.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest dijous, divendres i dissabte al matí i que 590.000 tornin a partir de diumenge i especialment el dilluns de Pasqua, en la segona fase del dispositiu de trànsit a les carreteres catalanes per Setmana Santa.
Ho ha explicat en unes declaracions als mitjans aquest dijous al matí el director del SCT, Ramon Lamiel, acompanyat de la cap de Mobilitat de l'Àrea de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, la comissària Mònica Luis, que conjuntament han demanat als conductors responsabilitat durant els trajectes per evitar accidents i així assolir l'objectiu de "0 víctimes" que Trànsit ha fixat.
Lamiel ha recordat que durant aquest "pont" la mobilitat a les carreteres serà intensa tant al corredor litoral, on la ciutadania viatja a destinacions de platja, com a les vies de muntanya cap al nord de Catalunya.
Per la seva banda, Luis ha recordat que els Mossos tenen previst desplegar 1.669 agents en 1.039 controls que s'encarregaran de vigilar els principals factors de risc que incideixen en la sinistralitat, com la velocitat, les conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i l'ús adequat dels sistemes de seguretat passiva.
En aquest sentit, a més de 10 carros radar que actualment estan situats a l'AP-7, el SCT aixecarà el seu helicòpter per sobrevolar les principals carreteres que acumulen més retencions (A-2, A-7, AP-7 Nord, AP-7 Sud, B-20, B-30, C-14, C-16, C-17, C-31 Nord, C-32 Nord, C-32 Sud, C-33, C-58, N-II, entre d'altres), conjuntament amb els Mossos per detectar possibles infraccions.
CARRILS ADDICIONALS
A partir d'aquest dijous durant tot el dia i divendres fins a les 15, s'instal·laran dos carrils addicionals de sortida a l'AP-7: un entre Montornès del Vallès i Sils (53 quilòmetres directes a Girona) i un altre al tram entre Martorell i Banyeres del Penedès (43 quilòmetres cap a Tarragona).
Quant a la tornada, diumenge i dilluns durant tot el dia hi haurà dos carrils addicionals de retorn a Barcelona a l'AP-7: al tram sud, entre Vilafranca i Molins de Rei (B-23) i al tram nord, entre Sant Celoni i Montornès del Vallès.
A més a més, també instal·larà un carril addicional de retorn a Barcelona a la C-32 nord / B-20 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.
Lamiel ha recordat que, en aquests trams amb carrils addicionals, la velocitat màxima per a turismes i motocicletes estarà limitada a 100 km/h, la restricció dels quals s'afegeix a la dels vehicles pesants, que no podran circular per l'AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) i Maçanet de la Selva (Girona).
De fet, en referència als camions, Lamiel ha recordat que durant aquest dijous tenen prohibit circular per vies d'alta capacitat entre les 15 i les 22, i durant tot el dia de divendres.
2 ACCIDENTS LLEUS AQUEST DIJOUS
Fins a les 12.00 hores d'aquest dijous, Lamiel ha explicat que s'han produït dos accidents a l'AP-7, si bé ha remarcat que no han estat greus i ningú no ha resultat ferit, però ha demanat prudència de cara a la sortida d'aquí a unes hores perquè l'afluència de cotxes serà superior.
Concretament, ha parlat del tram d'autopista a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), concretament dels quilòmetres 180 al 185 i 190, on la configuració de la via provoca "frenades i possibles col·lisions per encalç".