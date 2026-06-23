Trànsit preveu que 490.000 cotxes surtin de l'àrea de Barcelona aquest dimarts pel pont

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu la sortida d'uns 490.000 vehicles de l'àrea de Barcelona aquest dimarts amb motiu del pont de Sant Joan, amb un dispositiu que contempla diverses mesures de seguretat i restriccions a les principals carreteres catalanes.
Les retencions poden començar ara a partir del migdia, tot i que les intensitats màximes de circulació es concentraran entre les 17 i les 19.30, especialment als principals eixos viaris (AP-7 i C-32) i a les vies que connecten amb destinacions costaneres, informa el SCT en un comunicat aquest dimarts.
Entre les 17 i les 22 es limitarà la velocitat a 80 km/h a diferents vies de l'entorn metropolità: la C-31 i la C-32 entre Barcelona i Castelldefels, la B-23 entre Sant Joan Despí i el Papiol, l'AP-7 entre el Papiol i Martorell i la B-2.