Trànsit obrirà aquest dimecres un carril a l'AP-7 per a busos interurbans i de reforç de Renfe

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) habilitarà a partir de dimecres un carril a l'AP-7 entre Martorell i Gelida (Barcelona) perquè hi puguin circular autobusos interurbans i de Renfe, que ofereixen un servei alternatiu, i sortiran per Gelida abans d'arribar al tram d'obres.
Així ho indica el SCT en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual afegeix que el personal de seguretat de l'obra "només permetrà el pas als autocars autoritzats".
En aquest sentit, els autocars hauran de circular a 80 km/h i l'objectiu de la mesura és fer més curt el recorregut, tot i que abans d'arribar al punt d'obres hauran de continuar per les vies alternatives.
Segons fonts de Trànsit consultades per Europa Press, es tracta d'una mesura arran d'una petició de la Conselleria de Territori de la Generalitat al SCT, que al seu torn la va traslladar al Ministeri de Transports, a qui competeixen aquestes obres per reparar un talús malmès després de l'accident de l'R4 a Gelida.
En aquest sentit, Trànsit continua apostant per la reobertura de l'autopista el 9 de febrer, data fixada pel Ministeri "sempre que no hi hagi complicacions", expliquen les mateixes fonts.