Trànsit, Mossos i policies locals comencen una campanya contra la velocitat excessiva

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT), juntament amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals de diversos municipis de Catalunya, despleguen des d'aquest dilluns fins al 8 de març una campanya policial intensiva per evitar la velocitat excessiva en l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries, a més de la zona urbana de les ciutats.
Per reforçar aquest control, Trànsit utilitzarà els radars remolc, una eina "clau" per pacificar les velocitats excessives i prevenir els accidents, ja que actualment compten amb 10 dispositius, sis dels quals s'han incorporat enguany, informa el SCT en un comunicat aquest dilluns.
En la mateixa campanya del 2025 es van imposar 24.487 denúncies, 6 de les quals per la via penal, la qual cosa vol dir que es va denunciar una mitjana de gairebé 3.500 conductors cada dia per excés de velocitat.