Trànsit i les policies locals impulsen una campanya per a la seguretat de vianants en entorns urbans

Vianants travessant un pas de zebra
El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb diverses policies locals de Catalunya, han impulsat una campanya policial i de vigilància entre aquest dilluns i el diumenge 8 de febrer per reforçar la seguretat dels vianants en entorns urbans i reduir infraccions de conducció que els puguin posar en perill.

Es vigilaran conductes com no respectar els semàfors en vermell, no aturar-se als passos de vianants o circular a velocitats inadequades en zones pacificades, i es vigilaran comportaments no reglamentaris dels vianants, com travessar fora de zones habilitades o irrompre a la calçada de manera insegura, informa el SCT en un comunicat.

En l'última edició d'aquesta campanya es van registrar 1.975 denúncies, de les quals 868 corresponien a conductes antireglamentàries de vianants; 648 més per no respectar semàfors i 459 per no aturar-se davant els passos de vianants.

