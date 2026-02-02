Trànsit i les policies locals impulsen una campanya per a la seguretat de vianants en entorns urbans

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb diverses policies locals de Catalunya, han impulsat una campanya policial i de vigilància entre aquest dilluns i el diumenge 8 de febrer per reforçar la seguretat dels vianants en entorns urbans i reduir infraccions de conducció que els puguin posar en perill.
Es vigilaran conductes com no respectar els semàfors en vermell, no aturar-se als passos de vianants o circular a velocitats inadequades en zones pacificades, i es vigilaran comportaments no reglamentaris dels vianants, com travessar fora de zones habilitades o irrompre a la calçada de manera insegura, informa el SCT en un comunicat.
En l'última edició d'aquesta campanya es van registrar 1.975 denúncies, de les quals 868 corresponien a conductes antireglamentàries de vianants; 648 més per no respectar semàfors i 459 per no aturar-se davant els passos de vianants.