Trànsit impulsa una campanya per vigilar distraccions i el compliment dels semàfors

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsa des d'aquest dilluns fins diumenge una campanya policial, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals de diversos municipis, amb l'objectiu de combatre les distraccions i vigilar el compliment dels semàfors.
Segons informa el SCT en un comunicat aquest dimarts, l'última campanya de controls de distraccions i semàfors l'octubre del 2025 es va saldar amb 3.847 denúncies, de les quals 1.502 van ser per conduir utilitzant el telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació manual.
A més, el 2025 es van obrir 15.773 expedients per distraccions al volant, dels quals 11.375 corresponen a la manipulació del mòbil, una xifra que representa el 72% del total.