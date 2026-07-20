Trànsit impulsa una campanya aquesta setmana per vetllar per la seguretat dels motoristes

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha coordinat amb les policies de trànsit dels Mossos d'Esquadra i policies locals una campanya de vigilància per vetllar tota aquesta setmana per la seguretat dels motoristes.
Es controlarà l'ús correcte del casc dels motoristes, la documentació del conductor i el vehicle, la conducta dels motoristes i les infraccions de la resta de conductors que puguin posar en perill aquest col·lectiu, informa el SCT en un comunicat aquest dilluns.
Juntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos, es faran controls destinats als motoristes per prevenir sinistres, reduir víctimes, conscienciar de la vulnerabilitat del motorista i detectar conductes de risc.
Els Mossos d'Esquadra utilitzaran patrullatge de paisà amb l'objectiu de detectar infraccions que posin en perill els motoristes.
A més a més, Trànsit intensificarà la vigilància mitjançant mitjans aeris per reforçar els controls a peu de carretera.
Des de començaments d'any han mort 31 motoristes a les carreteres catalanes, el 41% de totes les víctimes mortals per accident de trànsit.