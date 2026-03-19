Trànsit impulsa la 12a edició de formació gratuïta per reforçar la seguretat vial dels motoristes

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) iniciarà aquest dissabte a Navarcles (Barcelona) un conjunt de 40 sessions de formació gratuïta per reforçar la seguretat vial dels motoristes, en el marc de la 12a edició de la Formació 3.0, adreçada a conductors d'aquests vehicles que vulguin millorar la seva tècnica de conducció, informa en un comunicat aquest dijous.
L'edició d'enguany comptarà amb 40 sessions de març a desembre pertot Catalunya, principalment a carreteres obertes i amb noves ubicacions a les quatre demarcacions, a més del programa Urban/Labour a les vies urbanes, orientades a usuaris d'escúter amb una desena de 10 sessions en matèria de seguretat vial laboral amb una formació específica per a empreses.
Aquesta formació, que compta amb el suport i col·laboració dels Mossos d'Esquadra, ha tingut en els últims 11 anys una participació de més de 7.000 usuaris de motocicleta, i des de començaments de l'any passat es va batre el rècord amb 919 motoristes.