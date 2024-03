Trànsit habilita dos carrils addicionals a l'AP-7 per a l'operació sortida de Setmana Santa

Un total de 575.000 vehicles sortiran de Barcelona i en tornaran uns 590.000

El Servei Català de Trànsit (SCT) habilitarà "per primera vegada" dos carrils addicionals a l'autopista AP-7 durant l'operació sortida de les vacances de Setmana Santa.

Així ho ha explicat aquest dimecres en una roda de premsa el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, al costat del cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, el comissari Carles Anfruns.

Lamiel ha detallat que aquests dos carrils addicionals estaran situats dijous des de Montornès del Vallès (Barcelona) fins a Sils (Girona), per desplaçar-se fins a Girona i la Costa Brava, i dijous i divendres al sud de l'autopista, des de Martorell (Barcelona) fins a l'AP-2, per desplaçar-se fins a Tarragona.

A més, com altres anys, diumenge i dilluns instal·laran carrils addicionals a l'AP-7 entre Vilafranca i Molins de Rei (Barcelona); entre Sant Celoni, Llinars del Vallès i Montornès; i a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat (Barcelona).

575.000 VEHICLES SORTIRAN DE BARCELONA

Lamiel ha dit que preveuen una sortida de 575.000 vehicles des de les 7 hores de dijous fins a les 15 hores de divendres, i pronostiquen que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 590.000 vehicles des de les 12 hores de diumenge fins a les 00 hores de dilluns.

"Durant l'operació sortida no tindrem problemes pel clima, tot i que l'operació retorn potser es veu perjudicada per la pluja", ha expressat Lamiel.

MESURES DE VELOCITAT

A més, ha garantit que, el Servei Català de Trànsit ha establert mesures de velocitat i seguretat per disminuir els accidents a les carreteres, i que a la B-23 i l'AP-7 des de Barcelona fins a Martorell (Barcelona) obligaran els vehicles a circular a 80 quilòmetres per hora.

També a les zones on instal·lin els carrils addicionals s'haurà de circular a 100 quilòmetres per hora i els camions a 80 i per la dreta.

Altres mesures de trànsit seran els canvis de sentit a rotondes concretes i la restricció d'accés de vehicles a poblacions de la comarca del Berguedà, com a Berga o Cercs (Barcelona), entre d'altres.