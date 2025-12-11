Publicat 11/12/2025 15:45

Trànsit i els Mossos intensificaran els controls d'alcohol i drogues a les carreteres abans de Nadal

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals, iniciaran aquest divendres 12 de desembre una campanya intensiva de controls d'alcohol i drogues a les carreteres catalanes fins al diumenge 21 de desembre per així conscienciar la ciutadania els dies previs a Nadal.

En aquest sentit, es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia a diverses carreteres de Catalunya per conscienciar que conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus, informa el SCT en un comunicat aquest dijous.

En la mateixa campanya de controls de l'any passat es van registrar 969 denúncies per positiu en alcoholèmia (727 per via administrativa i 242 per la penal), la qual cosa suposa un 5,8% del total de les proves d'alcoholèmia realitzades (18.178); d'altra banda, es van detectar 513 positius en drogues en els 1.021 testos efectuats, xifres que reflecteixen que el 2024 es va denunciar una mitjana de 211 positius diaris.

