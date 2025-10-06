Publicat 06/10/2025 13:25

Trànsit i els Mossos inicien una campanya per respectar els semàfors i evitar distraccions

Un home mirant el mòbil i conduint
TRÀNSIT

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra i les policies locals de diversos municipis de Catalunya han iniciat aquest dilluns fins al diumenge 12 una campanya policial intensiva per combatre les distraccions en la conducció i respectar els semàfors.

Segons informa el SCT en un comunicat, el 2024 es van obrir 25.967 expedients per distraccions, el 87% (22.693) van ser per manipular el mòbil i altres sistemes de comunicació, i en l'última campanya de controls de distraccions d'aquest abril passat es van imposar 4.919 denúncies, de les quals 1.825 van ser per aquest motiu.

Concretament, aquestes distraccions són les més esteses i incrementen "considerablement" el risc d'accidents de gravetat, i pel que fa als accidents amb víctimes en carretera de l'any passat, les distraccions van ser el segon factor més present, només per darrere les infraccions per norma de circulació.

