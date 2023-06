Trànsit duu a terme una campanya intensiva de controls de transport escolar fins l'11 de juny

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en funcionament aquest dilluns i fins diumenge que ve 11 de juny una campanya intensiva de controls de transport escolar, de menors i viatgers, a zones interurbanes i urbanes de Catalunya.

La campanya es duu a terme conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals i posarà el focus en l'estat del vehicle i les condicions administratives del transport, informa l'SCT en un comunicat.

La campanya es desplega aquestes dates per tractar-se de l'època de campaments escolars i excursions, i concretament es controlarà si els xofers disposen d'una autorització específica per dur a terme el servei, el compliment de les parades o itineraris fixats i l'ús dels sistemes de seguretat com el cinturó, entre d'altres.

En l'última campanya de control de transport escolar i de viatgers, el gener del 2023, els Mossos d'Esquadra i les policies locals van sancionar un total de 219 vehicles dels 716 als quals van fer el control.

Les dades de sinistralitat viària dels autocars a la zona interurbana de Catalunya des del 2018 han registrat una víctima mortal, 14 ferits greus i 289 ferits lleus, xifres que segons l'SCT confirmen que els autocars "són un col·lectiu segur".