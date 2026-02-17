Trànsit demana evitar la C-17 a Aiguafreda (Barcelona) per un camió bolcat que provoca retencions

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) recomana evitar la C-17 a l'altura d'Aiguafreda (Barcelona) per un camió que ha bolcat aquest dimarts al matí i ha obligat a tallar un carril cap a Barcelona i un altre cap a Vic, una situació que pot provocar retencions fins que es retirin el vehicle i la càrrega.
Es tracta d'un camió amb matrícula portuguesa i sense assegurança, raó per la qual l'Àrea de Trànsit dels Mossos d'Esquadra està investigant les causes de l'accident i el SCT treballa en la retirada del vehicle i les 24 tones de càrrega.
Com a alternatives, el SCT recomana per al transport de mercaderies la C-25 fins a Manresa (Barcelona) i la C-16 cap a la capital catalana, i per als turismes la C-25 i la C-16 o la C-25 i la C-59.