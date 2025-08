Trànsit coordina aquesta setmana una campanya policial per combatre l'excés de velocitat vial

BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), juntament amb els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals de diversos municipis de Catalunya, duen a terme una campanya policial intensiva per combatre la velocitat excessiva en les carreteres catalanes entre aquest dilluns i el diumenge.

Aquesta actuació de vigilància afecta tant a l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com a la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir "greus conseqüències", sobretot per a la seguretat dels col·lectius més vulnerables --com els vianants i els ciclistes--, han informat en un comunicat aquest dilluns.

En la mateixa campanya de controls de velocitat d'agost de l'any passat es van imposar en una setmana un total de 35.295 denúncies.

Es van denunciar de mitjana a 5.042 conductors cada dia per excés de velocitat i es van sancionar un 15,4% del total de vehicles controlats.

A més, per reforçar el control de l'excés de velocitat en el conjunt de la xarxa viària i combatre la "dispersió" en la sinistralitat, Trànsit utilitza també els radars en remolc i el radar aerotransportat Falcó.