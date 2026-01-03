Trànsit alerta de possibles afectacions aquest diumenge a les carreteres catalanes per neu

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha alertat de possibles afectacions a les carreteres catalanes, especialment al centre i a l'oest, davant l'avís per neu des d'aquest diumenge a la tarda.
En un comunicat aquest dissabte adverteix de possibles afectacions a l'eix Pirinenc/N-260 i a totes les vies perpendiculars: C-38, C-17, C-16, C-14 i N-230, a l'eix C-25/A-2 i a les vies perpendiculars: C-37, C-16, C-59, C-14, N-240 i AP-2.
Per això, recomanen avançar els desplaçaments previstos per evitar la mobilitat innecessària durant el dilluns 5 de gener i, en cas de circular, portar cadenes, tenir el dipòsit ple, el mòbil amb bateria i portar roba d'abric.