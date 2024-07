Trànsit alerta que l'AP-7 "està al límit" i vol millorar la connectivitat entre carreteres

Augmenten un 34% les denúncies per velocitat inadequada i un 16% per distraccions i alcohol



BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha alertat que l'autopista AP-7 "està al límit de capacitat" i ha assegurat que volen millorar la connectivitat entre les carreteres catalanes per reduir i segregar la intensitat de vehicles i millorar la xarxa viària.

Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per explicar el balanç de sinistralitat dels primers mesos de l'any, en què ha remarcat que "quan hi ha tanta densitat, un vehicle pesant representa l'equivalent a 12 vehicles petits".

A més, ha manifestat que de febrer del 2023 a febrer d'aquest any s'han incrementat un 7% els vehicles que circulen per aquesta carretera i un 6,5% els vehicles pesants: "Si ens pensàvem que havíem tocat sostre amb l'alliberament dels peatges, hem vist que ara hi ha més mobilitat".

"Estem en els tres mesos de màxima intensitat de l'any. Són mesos de molta mobilitat. Com més mobilitat, hi pot haver més sinistralitat", ha explicat, i ha recordat que fins al 30 de juny han perdut la vida 67 persones --58 homes i 9 dones-- en 61 accidents mortals a les carreteres catalanes, una reducció d'un 22,3% respecte al 2019 i un 6% respecte al 2023.

Elena ha remarcat que aquestes xifres són una "bona mala notícia", ja que cada víctima és una mala notícia, però hi ha hagut una reducció de víctimes mortals, tot i que durant el mes de juny hi ha hagut 18.

Es manté una reducció de les víctimes de col·lectius vulnerables --motoristes, vianants i ciclistes--, que aquest any han estat 26: 22 motoristes, 3 vianants i 1 ciclista, i dels 61 accidents mortals, 19 han estat sortides de via, 19 xocs frontals i 10 xocs laterals.

Per contra, ha remarcat que ha augmentat la sinistralitat dels accidents mortals amb una furgoneta implicada (9), mentre que el 2023 no hi va haver cap víctima, motiu pel qual s'incrementen controls d'aquests vehicles.

MÉS INTENSITAT I MESURES

El conseller ha sostingut que la xarxa viària catalana és el conjunt de vies que suporta les intensitats més altes de tot l'Estat, i que Catalunya concentra gran part de la mobilitat de vehicles pesants del conjunt d'Espanya, ja que hi ha una mobilitat de pas i de destinació de mercaderies, que s'acaba barrejant amb el tràfic de quatre milions de persones de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Ha explicat que reforçaran diverses mesures destinades a prevenir la sinistralitat en el col·lectiu de conductors professionals, i que faran controls d'ITV de vehicles pesants en carretera o macrocontrols en vies d'alta capacitat, a més d'oferir als conductors una formació voluntària, especialment als que procedeixen de països de fora de la Unió Europea.

En la mateixa línia, organitzaran campanyes de control de distraccions, alcoholèmia, velocitat i de motos durant els mesos d'estiu; vols amb un helicòpter amb radar a zones de més sinistralitat --que durant una hora i mitja de vol sol posar entre 12 i 15 sancions--, i instal·laran sistemes de radar en línia a zones de risc.

A llarg termini, licitaran l'execució d'obra de la velocitat variable a la C-58 i l'AP-7 i l'execució d'obra del projecte de l'eix Pirinenc; redactaran el projecte d'intervenció de l'AP-7 des de Maçanet de la Selva (Girona) fins al Vendrell (Tarragona), i instal·laran quatre carros radar.

DENÚNCIES

Arran de l'increment d'agents de la Unitat de Tràfic dels Mossos d'Esquadra en l'últim any, han augmentat un 16% les denúncies en l'àmbit del transport, distraccions i en controls d'alcoholèmia i drogues, i un 34% per velocitat inadequada.

Per acabar, Lamiel i Elena han fet una crida a la prudència i a la responsabilitat dels conductors durant aquests mesos d'estiu.