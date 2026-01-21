Trànsit aixeca les barreres dels peatges de la C-32 sud pel tall de Rodalies

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha aixecat les barreres dels peatges de la C-32 en sentit sud pel tall de tot el servei ferroviari de Rodalies aquest dimecres al matí.
"Arran de l'aturada del servei de Rodalies a tot Catalunya pel sinistre de Gelida d'ahir, i amb la previsió d'un increment de la mobilitat viària, s'han aixecat les barreres dels peatges de la C-32 sud en ambdós sentits de la marxa", han apuntat en un missatge a X recollit per Europa Press.
En l'accident de dimarts a Gelida (Barcelona) va morir un maquinista sevillà en pràctiques i la principal hipòtesi que estudien les autoritats és la del despreniment d'un talús a conseqüència del temporal de pluja a Catalunya.