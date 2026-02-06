El Tour del Talent tanca el seu pas per Sant Boi (Barcelona) amb més d'11.200 assistents

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El Tour del Talent de la Fundació Princesa de Girona ha tancat el seu pas per Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) amb la participació de més d'11.200 assistents en les seves activitats centrades en orientació acadèmica i professional, innovació social, cultura, ciència, benestar emocional, esport i emprenedoria.
Per primer cop, el Tour ha adoptat un format comarcal, i ha estès la programació a Castelldefels, Gavà i Viladecans (Barcelona), fet que consolida un model de col·laboració territorial, ha informat aquest divendres la fundació en un comunicat.
El director del Tour del Talent, Jordi Estruga, ha assegurat que la iniciativa ha aconseguit "valorar els actius i recursos dels quatre municipis implicats amb una programació distribuïda i una participació creuada de joves que ha funcionat molt bé".
A més, ha subratllat que s'han desenvolupat activitats centrades en esports i valors, orientació acadèmica i professional, competències clau i intel·ligència artificial.
L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha assenyalat que les quatre ciutats han aconseguit "fer visible el talent" dels municipis i generar espais i circumstàncies motivacionals que ajuden a reforçar-lo.
La jornada central del Tour va ser dimarts amb el Princesa de Girona CongresFest, celebrat al poliesportiu Perellada, que va aplegar 2.400 assistents, majoritàriament joves, i va concloure amb la proclamació de Hatim Azahri Akhnous amb el Premi Princesa de Girona Social, en un acte presidit pel rei Felip VI.