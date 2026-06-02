El Tour del Talent de la Fundació Princesa de Girona finalitza amb més de 56.000 participants

GIRONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
Més de 56.000 persones han participat en les prop de 350 activitats celebrades del 5è Tour del Talent de la Fundació Princesa de Girona al seu pas per Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Osca, Alcalá de Henares (Madrid), Granada i Múrcia, informa aquest dimarts la fundació en un comunicat.
Durant el Tour del Talent s'han anunciat els guanyadors dels Premis Princesa de Girona 2026: Haitim Azahri Akhnous (Social), Patricia Aymà (CreaEmpresa), Mercedes Bidart (Internacional CreaEmpresa), José Eduardo Méndez (Internacional), Gemma Blasco (Art) i Rafael Luque (Recerca).
La cinquena edició del Tour del Talent tanca el seu recorregut després de mobilitzar milers de joves en activitats centrades en l'ocupabilitat, la innovació, l'emprenedoria, la ciència, la cultura, els valors de l'esport i el benestar emocional.
El director general de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha subratllat que el tour "continua creixent, fruit del seu propi èxit acumulat i el seu posicionament, perquè ha esdevingut una eina necessària i eficaç per a moltes ciutats".
En els cinc anys del Tour del Talent hi han participat més de 160.000 persones, per les 25 ciutats que ha recorregut.