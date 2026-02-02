El Tour del Talent 2026 inicia el seu recorregut a Sant Boi (Barcelona) i destaca el "talent local"

FUNDACIÓ PRINCESA DE GIRONA
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
El Tour del Talent 2026, impulsat per la Fundació Princesa de Girona, ha iniciat aquest dilluns la seva programació a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera parada a la comarca del Baix Llobregat, que també tindrà activitats a Gavà, Viladecans i Castelldefels per "posar en valor el talent local".
En declaracions a la premsa, el director del Tour del Talent, Jordi Estruga, ha explicat que han preparat una agenda amb més de 50 activitats als 4 municipis, que abordessin temes com l'orientació professional, la gestió emocional, la salut i l'esport, la sostenibilitat i la intel·ligència artificial (IA), entre altres.
L'alcaldessa de Sant Boi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha assegurat que és un "orgull" acollir la primera parada del Tour del Talent, i ha dit textualment que suposa un important reconeixement a l'aposta de l'Ajuntament per les noves generacions i per incorporar el talent jove en la construcció del municipi.
L'inici de la jornada ha estat en el Sant Boi InnovAction Lab, amb la participació de Moret i els alcaldes Manu Reyes (Castelldefels), Olga Morales (Viladecans), Gemma Badia (Gavà) i el director general de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, entre altres, i al llarg d'aquest dilluns també s'han realitzat activitats en els altres tres municipis.
OPORTUNITATS DE FUTUR
Reyes ha afirmat que participar en el Tour permet connectar als joves de Castelldefels amb "una xarxa d'oportunitats, referents i experiències transformadores" i reforçar una aposta compartida amb altres ciutats pel talent, la formació i el futur.
Morales ha explicat que Vildecans té com a missió aconseguir l'abandonament escolar zero l'any 2030, per la qual cosa el Tour del Talent "encaixa molt bé" en l'estratègia de crear oportunitats de futur per als joves de la població.
Badia ha subratllat que les ciutats tenen la responsabilitat d'estar al capdavant i acompanyar els joves en la construcció del seu futur en un context de gran complexitat social i econòmica, i ha destacat que Gavà impulsa un programa propi centrat en l'emprenedoria, la formació, la cultura i l'esport.
EL TOUR SEGUEIX
L'acte central del Tour se celebrarà aquest dimarts en el poliesportiu Parellada de Sant Boi, amb el Princesa de Girona CongresFest, i a la tarda acollirà l'acte de proclamació del Premi Princesa de Girona Social 2026, que estarà presidit pel rei Felip VI.
Tasqué ha afirmat que l'objectiu del Tour és "mobilitzar el talent dels joves i connectar-lo entre si i amb oportunitats de futur", i ha assenyalat l'aposta per l'educació, la gestió emocional i la formació en IA.