'Tots eren fills meus' i 'L'alegria que passa' triomfen en els Premis Butaca 2023

Els muntatges teatrals 'Tots eren fills meus' del Teatre Lliure i 'L'alegria que passa' de Dagoll Dagom han estat els grans triumfadors de la 29a edició dels Premis Butaca, amb cinc guardons, que es van lliurar dilluns a la nit en una gala a Premià de Mar (Barcelona).

'Tots eren fills meus' ha estat el guanyador del Butaca al millor muntatge teatral, a millor actriu per a Emma Vilarasau, el de millor actor per a Jordi Bosch, el de millor actor de repartiment per a Quim Àvila, i el de millor escenografia per a Alejandro Andújar.

Per la seva banda, 'L'alegria que passa' s'ha alçat amb els Butaca de millor musical, el millor actriu de musical per a Àngels Gonyalons, el de millor actor de musical per Eloi Gómez --també guardonat pel seu paper a 'Golfus de Roma'--, el millor espai sonor per a Jordi Ballvé i el de millor composició musical per a Andreu Gallén.

El Butaca al millor petit format ha recaigut en 'Dirrrty Boys', de Las Bestias; el de millor direcció a Clara Segura per 'La trena'; el de millor espectacle musical ha estat per a 'Momo', de la companyia Anna Roca.

El premi a millor actriu de repartiment ha estat per a Mireia Aixalà per 'Amèrica'; el d'actriu revelació per a Tamara N'Dong per 'Amèrica'; el d'actor revelació per a Martí Cordero per 'Dirrrty Boys'.

El Butaca a millor disseny de llums ha estat para Paula Costas per 'Dirrrty Boys'; el de millor vestuari per a Montse Amenós per 'Golfus de Roma'; el de millor caracterització per a Núria Llunell per 'Golfus de Roma'.

El guardó a millor espectacle de dansa ha estat para 'Odissea', de Mercat de les Flors i Teatres del Canal, muntatge que s'ha endut la millor coreografia per a Maria Rovira i millor interpretació femenina de dansa per a Ariadna Jordan, mentre que la millor interpretació masculina ha estat para Angel Duran per 'Cowards'.