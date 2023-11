Toto tancarà el Guitar BCN 2024 amb un concert al Poble Espanyol al juliol

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup nord-americà Toto actuarà el 26 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona en el concert de clausura del Guitar BCN 2024, ha informat la promotora The Project aquest dimecres en un comunicat.

Les entrades per al concert de la banda liderada per Steve Lukather i Joseph Williams es posaran a la venda divendres.

El Guitar Fest 2024 ha anunciat altres noms del cartell com Sole Giménez, que farà el concert original al Palau de la Música el 26 de gener, Rozalén, Mikel Izal, El Kanka, Coque Malla i Xoel López.

També hi actuaran Los Tigres del Norte, que tornaran a Barcelona per primera vegada des del 2008, la cantant Noa, el músic Rodrigo Cuevas, Les Marlena, Vicco i Gossos.

El festival homenatjarà el so progressiu dels 70 amb grups tribut com The Australian Pink Floyd Show (de Pink Floyd), Opus One (de Mike Olfield) i The Musical Box (de Génesis).