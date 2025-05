Un total de 67 detinguts en un dispositiu contra la multireincidència a Catalunya

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut 67 persones que sumen 497 antecedents durant un dispositiu Kampai contra la multireincidència a Catalunya des de divendres a les 17.00 fins a la matinada d'aquest dissabte.

Hi ha divuit investigats penalment i 193 denúncies administratives, la majoria per la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana i per intervencions de substàncies, armes blanques i objectes potencialment perillosos, han informat els Mossos d'Esquadra a Europa Press.

També s'han fet 33 intervencions a locals, entre bars, restaurants i espais d'oci nocturn.

A Tarragona s'han fet 30 detencions, mentre que a Girona i Lleida se n'han produït tres a cadascuna.

A Barcelona hi ha hagut 31 detencions: deu a Badalona, dues a Manresa, una a Santa Coloma de Gramenet i divuit a Barcelona ciutat, als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris.