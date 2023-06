Un total de 46 empreses catalanes participaran en la Bio International Convention de Boston

Aragonès ho veu com una oportunitat perquè hi hagi una retorn en forma de projectes i inversions



BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 empreses i entitats catalanes i més de 80 delegats participaran en la fira biotecnològica Bio International Convention, que se celebrarà a Boston entre el 5 i el 8 de juny, que aquest 2023 preveu acollir més de 14.000 persones.

Aquest divendres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Salut, Manel Balcells, han rebut els representants de les empreses que hi aniran, informa l'executiu català en un comunicat.

Pel líder del Govern, la fira ha de ser una "oportunitat per a les empreses i també per al país" perquè la intenció és que hi hagi un retorn en forma de nous projectes i de noves inversions, des de Catalunya i cap a Catalunya, ha dit.

El president ha reivindicat el compromís de la Generalitat amb un sistema de recerca "molt sòlid, que és un sistema de país i àmpliament compartit".

Per la seva banda, Balcells ha assegurat que la fira és la "més important" que se celebra al món i ha afirmat que en el futur Catalunya hi haurà de participar amb un paraigua propi que aglutini tot el sector.