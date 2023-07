Un total de 325.962 vehicles surten de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a les 10 hores

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 325.962 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15.00 hores de divendres i les 10.00 hores d'aquest dissabte, el 66,5% de la previsió del Servei Català de Trànsit (SCT).

En total, es preveu que surtin 490.000 vehicles fins a les 15 hores de diumenge, l'últim de juliol, informa Trànsit en un comunicat.

En una entrevista a Catalunya Informació, recollida aquest dissabte per Europa Press, el director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha afirmat que juliol és el mes de "més mobilitat", i que hi ha hagut circulació intensa tots els caps de setmana.

És per això que no preveu una gran operació sortida per les vacances d'agost: "La previsió per a aquest cap de setmana l'hem augmentat una mica més i preveiem que surtin uns 490.000 vehicles i que en tornin una mica menys, uns 260.000 vehicles".

Segons ell, les carreteres més transitades seran l'AP-7 i la C-33, ja que són vies que "concentren molta intensitat de vehicles, són segures, però generen congestions".

I ha albirat que existeixen punts a l'AP-7 com la zona de Martorell al Papiol (Barcelona) on el volum de vehicles en alguns moments del cap de setmana "està un 53% per sobre" de la seva capacitat.